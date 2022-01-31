Синоптики предупредили о несущественных осадках в первую неделю февраля в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Облачная с прояснениями и местами снежная погода ожидает москвичей в первую неделю февраля. Об этом сообщили метеорологи в понедельник, 31 января.

Так, во вторник воздух прогреется до минус одного градуса. В этот же день вероятны несущественные осадки в виде снега. При этом на крышах жилых домой и других зданий, возможно, образуются сосульки.

В среду температура опустится до минус пяти градусов. Также 2 февраля прогнозируется облачная с прояснениями и местами снежная погода.

По словам синоптиков, в четверг в Москве похолодает до минус шести градусов. Также вероятны небольшие осадки.

Однако в конце недели жителей города ожидают морозы до минус 10 градусов. В ночь на 5 февраля столики термометров могут опуститься до минус 14 градусов. Также в некоторых районах города пройдет несущественный снегопад, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице и области продлили «желтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до 1 февраля. Причиной продления «желтого» уровня является гололедица.