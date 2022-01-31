Юрист объяснил, почему Великобритания может ужесточить санкции в отношении России

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США ищут какую-то страну, которая начала бы кампанию санкций против России в связи с Украиной. Видимо, выбор пал на Великобританию. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

По его словам, американцы ждали, что Евросоюз полностью поддержит их в намерении ввести новые ограничительные меры в отношении России. Но этого не произошло, и тогда США выбрали англичан в качестве тех, кто запустит кампанию против России.

Таким образом, по мнению эксперта, Великобритания в данном случае выполняет поручение американцев. Сама идея санкций в связи с Украиной возникла и постоянно поддерживается в США, передает «Радио 1».

Эксперт добавил, что если британцы решатся на введение санкций в отношении России, то их ждут ответные ограничительные действия.

30 января глава британского МИД подтвердила планы по введению новых санкций против России. По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках.