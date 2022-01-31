Владимир Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин согласился с идеей ввести новую должность замглавы ФСИН по службе пробации. Он должен создать систему адаптации бывших заключенных в обществе.

— Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру? — обратился в ходе встречи российский лидер с вопросом к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Министр отметил, что это будет «реестровая работа». Кандидату на должность предстоит вести работу уже с местами лишения свободы. Бывшим заключенным предоставят возможность получить образование, социальные и медицинские услуги, окажут правовую и психологическую помощь, а также помогут наладить «социально полезные связи». Президент согласился с идеей, передает РИА Новости.

До этого Владимир Путин отдал поручение, согласно которому необходимо уточнить понятие «пытки» в законодательстве и усилить ответственность за их применение. За исполнение поручения отвечают спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

6 января российский лидер дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ подготовить предложения, которые призваны предотвратить издевательства над заключенными в СИЗО и колониях. Предложения должны быть представлены до 1 июня. Ответственные за их выполнение — генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.