«Совершенный самородок»: Никита Михалков поделился воспоминаниями о Викторе Мережко

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский режиссер Никита Михалков поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни коллеге Викторе Мережко. Его слова передает ТАСС.

По словам Михалкова, больше всего в Мережко его привлекал талант сценариста. Режиссер отметил, что Виктор Мережко — «совершенный самородок». Он обладал необходимыми в профессии чувством юмора и артистизмом. Мережко прежде всего ставил перед собой правильные цели.

— Мы вместе с ним работали над «Родней», и для меня было очень важно и очень дорого, что он, отдав сценарий, полностью доверял тем, кто его осуществлял. Дело не в том, что в течение съемок что-то меняется, что естественно, а дело в том, что он как талантливый сценарист, а потом и талантливый режиссер понимал, что перенесение текста с бумаги на экран требует абсолютно своего образного языка, — уточнил Михалков.

Михалков подчеркнул, что в результате совместной работы у них всегда получались удивительные и правильные картины, сообщил ТАСС.

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко скончался в воскресенье, 30 января, в возрасте 84 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.