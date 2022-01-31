«Был большим мастером слова»: Нагиев выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российский шоумен, телеведущий и актер Дмитрий Нагиев выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Виктора Мережко. Актер отметил, что Виктор Мережко был замечательным человеком и художником.

Нагиев сообщил, что был знаком со сценаристом, однако их не связывали тесные дружеские отношения.

— Был момент, когда снимали телесериалы «Крот» и «Сонька Золотая Ручка», тогда мы общались хорошо. Мережко являлся большим мастером слова, а многие его сценарии вошли в историю российского и мирового кинематографа, — отметил Нагиев в комментарии Nation News.

Нагиев также отметил, что для него Виктор Мережко стал примером спортивного образа жизни, ведь режиссер ежедневно занимался гимнастикой и зарядкой. По словам телеведущего, режиссер все время был в достаточно хорошем расположении духа и не унывал, но ему не удалось избежать опасного заболевания.

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой.