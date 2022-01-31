Станция «Комсомольская» Кольцевой линии стала самой популярной в метро в 2021 году

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Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Открытая в 1952 году станция «Комсомольская» Кольцевой линии стала самой востребованной в столичном метрополитене в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что за минувший год остановочным пунктом воспользовались более 29 миллионов пассажиров.

— «Комсомольская» отмечает свой юбилей — первых пассажиров приняла ровно 70 лет назад в составе участка от «Курской» до «Белорусской». В наши дни Кольцевая линия метро является по-своему уникальной — все ее 12 станций являются памятниками архитектуры, — заявили в пресс-службе.

На втором месте рейтинга расположилась станция метро «Щелковская» (24,3 миллиона человек), а на третьем — «Новогиреево» (21,8 миллиона человек), говорится в сообщении.

В этот же день заместитель мэра столицы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что Москва закупит более 300 новых вагонов метро в текущем году.