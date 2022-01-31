«Исполнилась заветная мечта Леонида — умереть»: Семина высказалась о смерти Куравлева

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Российский актер Леонид Куравлев мечтал о смерти. О последних годах жизни артиста рассказала его коллега Тамара Семина.

По ее словам, Куравлев так и не смог оправиться от смерти своей супруги в 2012 году. В годы обучения актерскому мастерству артист тоже был неразговорчив, однако после кончины жены стал совсем нелюдим. Единственное о чем мечтал Куравлев – поскорее воссоединиться со своей любовью.

— Исполнилась самая заветная мечта Леонида в последние годы — умереть. Когда мы с ним встречались, говорили по телефону, он твердил о смерти. Слушать его было невозможно. Некогда нормальный мужик превратился в плаксу, и видеть это было ужасно, — уточнила Семина.

Более того, согласно мнению актрисы, даже дети Куравлева нянчились с ним, как с маленьким ребенком: ухаживали за актером, не жалели денег на лечение, однако отец опустил руки и впал в депрессию. Семина подчеркнула, что настоящему мужчине так вести непростительно – артистка в этом плане осуждает своего коллегу, передает «Экспресс газета».

О смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января.

10 января сообщалось, что Куравлев находится в реанимации. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.