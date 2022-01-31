Минюст планирует создать в России службу пробации для помощи осужденным

Фото: minjust.gov.ru

В России необходимо ввести должность замглавы ФСИН по созданию службы пробации заключенных. Служба поможет им адаптироваться в обществе и предоставит ряд услуг. Об этом в понедельник, 31 января, заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

По его словам, соответствующее предложение находится в высокой степени готовности и вскоре может быть представлено в правительство, а затем и в Госдуму.

— Поэтому я бы хотел, чтобы вы дали одобрение на эти шаги, и я думаю, что мы где-нибудь к середине 2023 года уже создадим ее, может быть, не в полном объеме, но уже в значительной степени эта служба заработает, — передает его слова ТАСС.

Чуйченко отметил, что на сегодняшний день в России ежегодно на свободу выходят около 100 тысяч человек, которые часто абсолютно не приспособлены к жизни в обществе. Из-за этого почти у половины случаются рецидивы и вновь происходят преступления. Такая картина наблюдается у 44 человек из 100.

Кандидату на должность замглавы ФСИН по созданию службы пробации предстоит вести работу уже с мест лишения свободы. Бывшим заключенным предоставят возможность получить образование, социальные и медицинские услуги, окажут правовую и психологическую помощь, а также помогут наладить «социально полезные связи».

— Причем делать это необходимо на основании индивидуальной программы, которая будет действовать, как мы видим, около года. И это будет не обязанностью, а правом человека, то есть вся эта система заработает в отношении осужденного только в том случае, если он будет на это согласен, — сообщил министр.

Он заявил, что на это потребуется дополнительное финансирование. Численность сотрудников новой службы, по примерным подсчетам, должна составить около 50 тысяч человек. Причем часть из них должна обладать знаниями в области психологии.

Президент России Владимир Путин согласился с этой идеей.

6 января российский лидер дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции РФ подготовить предложения, которые призваны предотвратить издевательства над заключенными в СИЗО и колониях. Предложения должны быть представлены до 1 июня. Ответственные за их выполнение — генеральный прокурор России Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.