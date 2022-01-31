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«Находилась в депрессии»: мать, бросившая дочку в вольер к медведю, объяснила свой поступок

Илья Ашуров

В мире
«Находилась в депрессии»: мать, бросившая дочку в вольер к медведю, объяснила свой поступок
Фото: Скриншот

Жительница Ташкента, бросившая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю, сделала это из-за депрессии. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в министерстве по делам семьи Узбекистана.

В настоящий момент женщина живет с двумя детьми в квартире своего отца.

— Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней, — цитирует министерство РИА Новости.

Именно это и ввергло женщину в депрессию.

Инцидент в зоопарке Ташкента

В конце прошлой недели в зоопарке Ташкента женщина бросила свою маленькую дочь в вольер к медведю. Ребенок отделался ушибами от падения с пятиметровой высоты. К счастью, животное девочку не тронуло.

Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: Telegram / 360

В местной прокуратуре сообщили, что в отношении матери возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное убийство. Ей грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненное лишение свободы.

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