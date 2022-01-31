Старшеклассников в Санкт-Петербурге переведут на удаленку из-за COVID-19

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Учащиеся старших классов школ в Санкт-Петербурге уйдут на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 31 января.

— В соответствии с изменениями: с 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7-х по 11-е, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается, — говорится в сообщении.

При этом на эти же даты вводится запрет на посещение детьми заведений общепита и объектов розничной торговли, отмечается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.