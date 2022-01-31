Депутат Тумусов оценил старт добровольной вакцинации подростков «Спутником М»

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал сообщение о том, что бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавирусной инфекции стартовала в Москве.

Для вакцинации применяется препарат «Спутник М».

Парламентарий напомнил, что основные методы борьбы с пандемией на сегодняшний день — вакцинация и ревакцинация.

— Вакцинация в любом случае помогает. Даже если заразитесь, помогает легче перенести. То, что касается подростков: конечно, самый главный принцип — это добровольность. Добровольность — согласие родителя и самого подростка, — отметил он в беседе с RT.

Тумусов добавил, что в вопросах вакцинации нет места принуждению, это должен быть свободный выбор.

Бесплатная добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса «Спутником М» началась в столице. Сделать прививку можно в тринадцати центрах на базе городских детских поликлиник. Запись в удобный пункт осуществляется онлайн или по телефону.