Турчак назвал избыточной идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Фото: Пресс-служба Совфеда

Инициатива о снижении нештрафуемого порога скорости до десяти километров в час является избыточной. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в понедельник, 31 января.

— Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет, — сказал политик.

По его мнению, эта инициатива «только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан».

Фракция, как подчеркнул он, не поддерживала и не собирается поддерживать данную идею. Депутаты обсудили ее до пандемии коронавируса и решили, что мера избыточна и не имеет ничего общего с безопасностью, приводит слова Турчака сайт «Единой России».

27 января в столичной Госавтоинспекции сообщили, что за прошедший 2021 год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. В пресс-службе ведомства отметили, что на первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет.

На втором месте — водители старше 45 лет. Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет. Как отметили в ведомстве, большее количество нарушений со стороны водителей-мужчин связано с тем, что они больше и чаще управляют транспортными средствами.