«Разделяю горе»: Путин выразил соболезнования близким Мережко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Виктора Мережко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 31 января.

— Уважаемые Мария Викторовна и Иван Викторович, искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни Виктор Иванович Мережко — талантливый драматург, сценарист, режиссер, широко одаренный, неординарный человек, — написал глава государства.

Он подвижнически служил призванию и многое сделал для развития традиций киноискусства, подчеркнул президент. Мережко с нами больше нет, но остались его картины и добрая память о нем, приводит слова Путина сайт Кремля.

Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Он родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. Его отец был директором молочного завода, а мать — лаборантом.

В 1952 году семья Мережко переехала на Украину. Там Виктор пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов.

Однако в 1963 году Мережко отправил свои работы на конкурс в Москву. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе, а на втором курсе по его сценарию уже был снят короткометражный фильм «Зареченские женихи».