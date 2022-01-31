Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Разделяю горе»: Путин выразил соболезнования близким Мережко

Иван Юминов

Общество
«Разделяю горе»: Путин выразил соболезнования близким Мережко
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Виктора Мережко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 31 января.

— Уважаемые Мария Викторовна и Иван Викторович, искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушел из жизни Виктор Иванович Мережко — талантливый драматург, сценарист, режиссер, широко одаренный, неординарный человек, — написал глава государства.

Он подвижнически служил призванию и многое сделал для развития традиций киноискусства, подчеркнул президент. Мережко с нами больше нет, но остались его картины и добрая память о нем, приводит слова Путина сайт Кремля.

Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Он родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. Его отец был директором молочного завода, а мать — лаборантом.

В 1952 году семья Мережко переехала на Украину. Там Виктор пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет киноинженеров, но не выдержал вступительных экзаменов.

Однако в 1963 году Мережко отправил свои работы на конкурс в Москву. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе, а на втором курсе по его сценарию уже был снят короткометражный фильм «Зареченские женихи».

Читайте также:
Соболезнования Владимир Путин Виктор Мережко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте