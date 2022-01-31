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Минюст предложил упростить процедуру УДО при принудительных работах

Иван Юминов

Общество
Минюст предложил упростить процедуру УДО при принудительных работах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Минюст направил в правительство законопроект, упрощающий применение условно-досрочного освобождения (УДО) для тех, кто отбывает принудительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 31 января.

При переводе осужденного из мест лишения свободы на принудительные работы срок для подачи ходатайства об УДО фактически обнуляется. Отбытый срок наказания не учитывается при определении времени, когда у осужденного появляется право подавать соответствующее ходатайство.

Осужденные, как считают в министерстве, в связи с этим предпочитают оставаться в местах лишения свободы. Проект предлагает установить единый срок наказания, отбытие которого необходимо для применения УДО.

Срок отбытого наказания для УДО в таком случае не будет исчисляться заново при замене лишения свободы принудительными работами. Данная инициатива, по мнению Минюста станет дополнительным стимулом для граждан ходатайствовать о переводе в исправительные центры, отмечает ТАСС.

31 января глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что в России необходимо ввести должность замглавы ФСИН по созданию службы пробации заключенных. Служба поможет им адаптироваться в обществе и предоставит ряд услуг, уточнил он.

По его словам, соответствующее предложение находится в высокой степени готовности и вскоре может быть представлено в правительство, а затем и в Госдуму. Чуйченко отметил, что на сегодняшний день в России ежегодно на свободу выходят около 100 тысяч человек, которые часто абсолютно не приспособлены к жизни в обществе.

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