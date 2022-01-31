Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа Энтони Блинкен проведут 1 февраля телефонный разговор. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в понедельник, 31 января.

— Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена, — приводит слова Захаровой ТАСС.

28 января президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном реакцию Запада на гарантии безопасности. Российский лидер обратил внимание, что в ответах США и НАТО не были учтены такие принципиальные озабоченности Москвы, как недопущение расширения альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.

Путин при обсуждении ситуации на Украине обратил внимание на важность соблюдения Киевом положений Минских соглашений. Учитывая итоги встречи в Париже политических советников лидеров стран «нормандской четверки», президенты подтвердили настрой на дальнейшую работу в рамках формата.