Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении воздушных границ

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Полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не осуществлялись. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 31 января.

— Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств, — приводит сообщение ТАСС.

31 января МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за якобы нарушения воздушных границ. Таллин, как уточняется, считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом. При этом министерство не стало уточнять детали инцидента или его характер.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.