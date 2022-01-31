Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную постройку в здании XIX века в Москве

арка / Фото: Анна Быкова

Страстной бульвар, владение 4, строение 4. Карта всех событий

Незаконную реконструкцию в здании, которое было построено в 1899 году, пресекли в Тверском районе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Семиэтажное здание располагается по адресу Страстной бульвар, владение 4, строение 4.

В процессе проверки специалисты Госинспекции по недвижимости выявили, что на первом этаже здания собственник кафе застроил сквозную арку и обустроил в ней пристройку к своей точке общепита.

Так, застроенное арочное пространство было признано самовольной постройкой.

К настоящему моменту владелец заведения добровольно демонтировал пристройку и привел территорию в порядок, передает агентство городских новостей «Москва».

На долю незаконного использования земли в столице приходится 39,6 процента от всех выявленных нарушений в земельно-имущественной сфере. Об этом 16 ноября сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Всего за прошлый год ведомство выявило 2176 фактов нарушений при использовании земельных участков. Около 14 процентов из них были устранены, остальные случаи контролируются инспекцией.