Движение трамваев 27 и 29 восстановили в Москве

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Движение трамваев, которые следуют по двум маршрутам между Соболевским проездом и станцией метрополитена «Дмитровская», восстановили после перерыва по техническим причинам. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Восстановлено движение трамваев между Соболевским проездом и метро «Дмитровская», — говорится в сообщении дептранса.

До этого сообщалось, что по техническим причинам движение трамваев № 27 и 29 между Соболевским проездом и станцией метро «Дмитровская» было приостановлено.

В связи с приостановкой маршруты запустили от метро «Войковская» до остановки «Михалково» (МЦК, станция Коптево). На маршруте от остановки «Михалково» до метро «Дмитровская» вместо трамваев работали автобусы.