Путин обсудил с Макроном гарантии безопасности и ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 31 января.

— Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины и по вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам, — говорится в сообщении.

Путин и Макрон условились прорабатывать возможность проведения личной встречи, отмечается на сайте Кремля.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.