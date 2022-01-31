Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин обсудил с Макроном гарантии безопасности и ситуацию на Украине

Иван Юминов

В мире
Путин обсудил с Макроном гарантии безопасности и ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 31 января.

— Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины и по вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам, — говорится в сообщении.

Путин и Макрон условились прорабатывать возможность проведения личной встречи, отмечается на сайте Кремля.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

Читайте также:
Эммануэль Макрон Владимир Путин Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте