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Два человека пострадали в ДТП на 102-м километре МКАД

Полина Долганова

Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на 102-м километре МКАД
Фото: Depositphotos

Три единицы техники столкнулись на внешней стороне 102-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом в понедельник, 31 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, в ДТП пострадали два человека.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, водитель такси совершил наезд на двух мужчин, которые ожидали погрузку своего автомобиля на эвакуатор. Оба они находились на проезжей части.

По предварительным данным, пострадавших с тяжелыми травмами доставили в больницу, сам водитель такси не пострадал

На месте происшествия работают оперативные службы города.

В Москве на минувшей неделе произошло 102 ДТП, в которых погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным столичной ГИБДД, наиболее распространенные виды аварий — столкновение транспортных средств (49 случаев) и наезды на пешеходов (41). В 19 эпизодах наезды на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов.

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