Сергей Собянин уволил Александра Панасенко с поста главы управы Тимирязевского района

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Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Тимирязевского района столицы Александра Панасенко. Соответствующее распоряжение появилось в понедельник, 31 января, на сайте главы города.

— Освободить Панасенко Александра Владимировича от замещаемой должности главы управы Тимирязевского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что Панасенко ушел с поста по собственному желанию.

Недавно Николай Виноградов был уволен с должности заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение также подписал мэр Москвы.

До этого Сергей Собянин назначил Алексея Лисовенко на должность замруководителя московского департамента территориальных органов исполнительной власти. Продолжительность контракта с Лисовенко составляет три года. При этом она не должна превышать срок полномочий мэра.