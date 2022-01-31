Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин уволил Александра Панасенко с поста главы управы Тимирязевского района

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин уволил Александра Панасенко с поста главы управы Тимирязевского района
Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы Тимирязевского района столицы Александра Панасенко. Соответствующее распоряжение появилось в понедельник, 31 января, на сайте главы города.

— Освободить Панасенко Александра Владимировича от замещаемой должности главы управы Тимирязевского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что Панасенко ушел с поста по собственному желанию.

Недавно Николай Виноградов был уволен с должности заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение также подписал мэр Москвы.

До этого Сергей Собянин назначил Алексея Лисовенко на должность замруководителя московского департамента территориальных органов исполнительной власти. Продолжительность контракта с Лисовенко составляет три года. При этом она не должна превышать срок полномочий мэра.

Читайте также:
приказ об увольнении Сергей Собянин Мэр Москвы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте