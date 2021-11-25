Алексея Лисовенко назначили замглавы департамента территориальных органов власти

Фото: Пресс-служба Госдумы

Алексея Лисовенко назначили на должность замруководителя московского департамента территориальных органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение в четверг, 25 ноября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

— Принять Лисовенко Алексея Анатольевича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти, — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра.

Длительность контракта с Лисовенко составляет три года. При этом она не должна превышать срок полномочий мэра.

В пятницу, 19 ноября, Сергей Собянин снял с должности главу управы района Очаково-Матвеевское Светлану Жаваеву.

12 ноября глава города уволил Михаила Бурцева с должности главы управы Ярославского района. Уточнялось, что Бурцев уволен по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

При этом 12 октября мэр назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.