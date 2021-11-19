Сергей Собянин уволил главу управы района Очаково-Матвеевское

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности главу управы района Очаково-Матвеевское Светлану Жаваеву в пятницу, 19 ноября. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте главы города.

— Освободить Жаваеву Светлану Игоревну от замещаемой должности главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, — говорится в документе.

12 ноября Собянин уволил Михаила Бурцева с должности главы управы Ярославского района. Уточнялось, что Бурцев уволен по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.