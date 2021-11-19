Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин уволил главу управы района Очаково-Матвеевское

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин уволил главу управы района Очаково-Матвеевское
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с должности главу управы района Очаково-Матвеевское Светлану Жаваеву в пятницу, 19 ноября. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте главы города.

— Освободить Жаваеву Светлану Игоревну от замещаемой должности главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, — говорится в документе.

12 ноября Собянин уволил Михаила Бурцева с должности главы управы Ярославского района. Уточнялось, что Бурцев уволен по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.

Читайте также:
Сергей Собянин приказ об увольнении Очаково-Матвеевский район
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Подождем под дождем

Все мнения
О проекте