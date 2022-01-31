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Трасс пригрозила заморозить активы компаний из России в Великобритании

Иван Юминов

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Трасс пригрозила заморозить активы компаний из России в Великобритании
Фото: flickr/number10gov

Новый законопроект о санкциях позволит замораживать активы компаний из России в Великобритании. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс в понедельник, 31 января.

— Мы обеспечим то, что те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними. Если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано, — приводит слова Трасс РИА Новости.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».

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