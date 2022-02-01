Госдеп: США не намерены заранее раскрывать суть санкций против России
Соединенные Штаты Америки не планируют заранее раскрывать суть санкций, которые могут быть введены против Российской Федерации, если вокруг Украины обострится ситуация. Это необходимо, чтобы не дать Москве шансов подготовиться к ограничительным мерам и смягчить их воздействие. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
— Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст Российской Федерации возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций, — объяснил Прайс, передает ТАСС.
20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.
По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.
Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».