Госдеп: США не намерены заранее раскрывать суть санкций против России

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Соединенные Штаты Америки не планируют заранее раскрывать суть санкций, которые могут быть введены против Российской Федерации, если вокруг Украины обострится ситуация. Это необходимо, чтобы не дать Москве шансов подготовиться к ограничительным мерам и смягчить их воздействие. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

— Не в наших интересах заранее сообщать о наших действиях, что даст Российской Федерации возможность предпринять шаги, которые позволят ей сократить воздействие санкций, — объяснил Прайс, передает ТАСС.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».