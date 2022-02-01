Полезные жиры: терапевт рассказал, как омега-3 влияет на наше психику и работу мозга

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Омега-3 жирные кислоты необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Еще в 1930 году учеными было доказано, что в странах, где население потребляет продукты, богатые этим микроэлементом, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно ниже. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у эксперта, как вещества из группы омега-3 влияют на работу мозга и психическое состояние человека.

По словам врача-терапевта Станислава Панова, полиненасыщенные жирные кислоты и те продукты, которые ими богаты, попадая в человеческий организм, всасываются через стенки кишечника, и это приводит сразу к нескольким положительным эффектам:

— Во-первых, омега-3 жирные кислоты влияют на реологические свойства крови, то есть кровь начинает лучше течь по кровеносным сосудам, уменьшается вероятность образования тромбов. Во-вторых, полиненасыщенные жирные кислоты улучшают состояние сосудистой стенки, препятствуя развитию там атеросклеротических бляшек. Плюс ко всему омега-3 жирные кислоты входит в состав мембраны клеток человеческого мозга. Доказано, что употребление продуктов, богатых этими веществами, положительно влияет на способность человека запоминать информацию и перерабатывать ее.

Таким образом, употребление вещества благотворно влияет на мозговую деятельность, подчеркнул Панов.

Врач также уточнил, что микроэлементы положительно влияют на работу печени и состояние суставов. А все дело в том, что именно из этих жирных кислот образуются вещества простагландины, которые обладают противовоспалительным действием, тем самым уменьшая повреждения суставов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что биологически активные добавки, содержащие омега-3, могут стать дополнительным средством при лечении депрессии:

— Исследование международной группы ученых доказывает, что прием добавок с рыбьим жиром способно блокировать депрессивные симптомы у людей, которые подвержены тревожным состояниям.

Также рыбий жир может улучшить психическое состояние человека, который впадает в биполярное расстройство или пограничное расстройство личности.

Эксперт напомнил, что получать полезные вещества можно сегодня разными способами — как из витаминных комплексов, так и из мяса рыбы:

— Если вы любите рыбу, то ешьте ее — в нынешнем сезоне около пяти раз в неделю, чтобы был положительный эффект. Очень важное замечание: покупайте рыбу исключительно ту, которая выловлена в северных морях. Избегайте морских продуктов, которые выращены на фермах: в них нет в необходимом количестве веществ, содержащих омега-3, ведь такую живность кормят комбикормом, а не морскими водорослями и обитателями.

Получать полезные жиры можно также в капсулах, которые продаются в аптеках. Если же вы не любите морской аромат и привкус, то рыбий жир можно заменить льняным маслом.