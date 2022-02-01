«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 2 февраля

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 12:00 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России во вторник, 1 февраля.

Метеорологи отметили, что предупреждение будет действовать из-за образования гололедицы.

— Прочие опасности. Период предупреждения до 12:00 2 февраля. Гололедица, — говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра.

Во вторник, 1 февраля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода. В течение дня возможен мокрый снег. В Москве днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса. Ночью сохранится аналогичная температура. Помимо этого, синоптики предупреждают о том, что на дорогах возможно образование гололедицы. В этот день ветер будет иметь южное и юго-западное направление. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает мягкий февраль с умеренным количеством осадков в виде снега. Начало месяца будет аномально теплым. После вероятно одно арктическое вторжение, из-за чего температура воздуха ненадолго понизится. Однако в конце календарной зимы станет теплее