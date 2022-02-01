Генпрокуратура предложила аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер

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Генеральная прокуратура начала разрабатывать поправки к закону о применении камер дорожного видеонаблюдения, чтобы упростить процедуру отмены штрафов, которые были выписаны по ошибке. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в ведомстве.

Речь идет об изменении закона «Об автодорогах и о дорожной деятельности», которое даст возможность аннулировать ошибочные штрафы без обращения водителей. В настоящее время без таких обращений или без протеста прокуратуры ГИБДД не имеет соответствующих полномочий.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в прошлом году правоохранители установили, что камеры часто использовались с целью получения дополнительных доходов региональными органами власти и бизнесменами, передает «Коммерсантъ».

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.