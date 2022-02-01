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Количество договоров купли-продажи нежилой собственности в 2021 году побило трехлетний рекорд

Георгий Соланович

Город
Количество договоров купли-продажи нежилой собственности в 2021 году побило трехлетний рекорд
ручка, рука, бумага, документы / Фото: pixabay.com

В 2021 году Москва заключила 1755 договоров купли-продажи нежилой собственности и тем самым побила рекорд трех последний лет. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2021 году с победителями городских торгов было заключено 1755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 116 тысяч квадратных метров. Этот показатель превысил общее количество сделок за три предыдущих года, — уточнил Ефимов.

Он также подчеркнул, что количество подобных договоров увеличивается с каждым годом. На рост повлияло несколько факторов: изменение правил заключения договоров по некоторым видам аукционов, перевод заключение договора в онлайн, а также улучшение процесса подготовки документации.

Наибольшим спросом в прошлом году пользовались машиноместа. За 2021 год было подобных договоров было заключено на сумму более, чем на 500 миллионов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что специалисты портала mos.ru улучшили сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов и покупателей недвижимости в Москве.

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