Библиотеки подарили москвичам более 163 тысяч изданий в рамках проекта «Списанные книги»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Девятый этап проекта «Списанные книги» близится к завершению. Практически все издания уже обрели новых хозяев. Следующий этап программы планируется провести летом 2022 года.

Так, столичные библиотеки подарили горожанам и юрлицам свыше 163 тысяч литературных произведений, которые списали из фондов читален.

При этом за пять лет существования проекта специалисты передали школам, детским садам, домам культуры и москвичам более полутора миллиона книг. Вместо них в библиотеках появились новые издания. Тираж новинок составит 14 692 единиц.

С подробностями проекта «Списанные книги» можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители столицы, которые используют онлайн-сервис «Библиотеки Москвы», в 2021 году получили возможность собирать за бронирование книг баллы в проекте «Активный гражданин» и обменивать их на вознаграждения. Так, за первый месяц после введения услуги ее опробовали более 1000 москвичей. Всего они получили свыше 64 тысяч начисленных баллов. Обменять баллы москвичи могут на любые поощрения в магазине «Активный гражданин». Например, получить билеты в кино и музеи или забрать полезные сувениры.