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Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом девочки

Полина Долганова

Происшествия
Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом девочки
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Волонтеры нашли тело двухлетней девочки, которая пропала в городе Холм под Новгородом Великим. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщается на странице в социальных сетях добровольческой организации «Феникс».

— Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Исчезновение полуторагодовалой девочки в Новгородской области

Ночью 25 января в городе Холм Нoвгородской области пропала девочка 2020 года рождения. О пропаже девочки заявила ее мать.

По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.

Следователи провели осмотр в доме семьи. Соответствующее видео опубликовал СК. На его кадрах видны помещения, которые завалены разными вещами. В доме беспорядок: одежда разбросана по мебели и полу. Исходя из разговора следователей, можно понять, что они нашли куртку и шапку ребенка.

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Подробную информацию об этом страшном деле читайте в специальном материале «ВМ».

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