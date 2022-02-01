На счету почти миллиона россиян осталось 4,7 миллиарда рублей излишек от маткапитала

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На лицевых счетах почти миллиона россиян скопились неиспользованные остатки от маткапитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. При этом Пенсионный фонд России продолжает тратить средства, чтобы администрировать эти счета. Об этом рассказал аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

По его словам, такая сумма скопилась из-за ежегодной индексации маткапитала с 1 января.

Он уточнил, что всего остатки образовались у 858 тысяч граждан России.

Счетная палата в свою очередь предлагает выплатить средства россиянам, а далее сразу перечислять излишки, которые образуются из-за индексации.

Штогрин предположил, что такая опция может заработать уже с 1 января следующего года, передает ТАСС.

Материнский капитал на первого ребенка увеличат в России до 524 тысяч рублей. Об этом в четверг, 27 января, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями и ветераны больше всего нуждаются в поддержке властей. Глава кабмина добавил, что в 2022 году ежемесячные выплаты, которые получают эти группы лиц, увеличатся на 8,4 процента.