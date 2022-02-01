Полномочия президента Армении Саркисяна официально истекли

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Полномочия президента Армении Армена Саркисяна были официально приостановлены после того, как спикер парламента обнародовал соответствующий протокол. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на сайте госоргана.

— Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна, — цитирует протокол РИА Новости.

Недавно президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит в отставку. Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

Саркисян подчеркнул, что в нынешний сложный период для Армении необходимо национальное единство. При этом институт государственного лидера в такой ситуации не должен быть объектом сплетен и теории заговора, что отвлекает от наиболее важных проблем.

Армен Саркисян родился в Ереване в 1953 году. Высшее образование он получил на физическом факультете Ереванского государственного университета. Сперва работал в научной сфере, а после начал интересоваться политикой.

Саркисян работал в должности посла Армении в Великобритании, старшего посла Армении в Европе и ЕС, посла Армении в Бельгии, Ватикане и Люксембурге. Также был премьер-министром Армении.

2 марта 2018 года Саркисяна избрали на пост президента страны.