Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полномочия президента Армении Саркисяна официально истекли

Полина Долганова

В мире
Полномочия президента Армении Саркисяна официально истекли
Фото: Youtube / RTД на русском

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна были официально приостановлены после того, как спикер парламента обнародовал соответствующий протокол. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на сайте госоргана.

— Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна, — цитирует протокол РИА Новости.

Недавно президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит в отставку. Об этом стало известно в воскресенье, 23 января.

Саркисян подчеркнул, что в нынешний сложный период для Армении необходимо национальное единство. При этом институт государственного лидера в такой ситуации не должен быть объектом сплетен и теории заговора, что отвлекает от наиболее важных проблем.

Армен Саркисян родился в Ереване в 1953 году. Высшее образование он получил на физическом факультете Ереванского государственного университета. Сперва работал в научной сфере, а после начал интересоваться политикой.

Саркисян работал в должности посла Армении в Великобритании, старшего посла Армении в Европе и ЕС, посла Армении в Бельгии, Ватикане и Люксембурге. Также был премьер-министром Армении.

2 марта 2018 года Саркисяна избрали на пост президента страны.

Читайте также:
лишение полномочий Армения Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте