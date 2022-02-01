Италия снимет введенный из-за COVID-19 режим ЧС с 31 марта

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Власти Италии снимут режим чрезвычайной ситуации, который был введен в стране два года назад в связи с началом пандемии коронавируса, с 31 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе итальянского министерства здравоохранения.

Недавно МИД РФ попросил россиян, планирующих поездки за границу, учитывать ограничения по коронавирусу в других странах. Об этом в среду, 1 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, россиянам следует учитывать возможные отмены рейсов и локдауны.

С 1 декабря в России возобновилось прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Соответствующее решение в середине ноября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне «Вечерняя Москва» выяснила, куда выгоднее всего поехать на новогодние праздники. Россия с 1 декабря возобновила авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. Представители туристической индустрии зафиксировали повышенный интерес к турам на новогодние праздники.