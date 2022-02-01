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Эксперт перечислила топ-3 популярных мифов о бьюти-индустрии

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт перечислила топ-3 популярных мифов о бьюти-индустрии
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Основательница франчайзинговой сети маникюрных салонов Юлиана Бондаренко рассказала о самых популярных мифах в мире красоты.

Так, многие предполагают, что достаточно получить базовые знания, как делать маникюр и педикюр, и зарабатывать на этом много денег. Но чтобы получать хорошую прибыль, нужно грамотно управлять бизнесом, работать над репутацией и быть лучше конкурентов. Важно не забывать о сервисе, от этого многое зависит.

Также большинство думает, что секрет успеха студии красоты заключается в ее расположении, а студии, находящиеся ближе к центру города, будут популярнее. Но, по мнению эксперта, стать успешным можно в любом районе города, главное — иметь профессиональных мастеров.

Кроме того, многие начинающие руководители стараются сэкономить на расширении персонала, поэтому берут на себя сразу несколько функций.

— Но невозможно качественно работать во всех направлениях одновременно. Вы не сможете совместить в себе и мастера, и управляющего, и бухгалтера, и менеджера, и уборщицу, — подчеркнула Бондаренко в комментарии Nation news.

До этого в столичном департаменте торговли и услуг рассказали о поддержке салонов красоты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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