ВОЗ: Пандемия COVID-19 привела к созданию тонн новых медицинских отходов

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Пандемия коронавируса привела к созданию десятка тысяч тонн новых медотходов, которые могут нанести ущерб здоровью населения. Об этом говорится в глобальном анализе ВОЗ, опубликованном во вторник, 1 февраля.

В период с марта 2020-го по ноябрь 2021 года в рамках совместной инициативы Организации Объединенных Наций (ООН) было закуплено около 87 тысяч тонн масок, большая часть из которых превратилась в отходы.

Кроме того, всего было поставлено свыше 140 миллионов тестов, которые способны превратиться в 2600 тонн пластика и 731 тысячу литров химотходов.

Также было создано около 144 тысяч тонн шприцов, упаковок и игл.

В ВОЗ уточнили, что безопасное использование медицинских товаров имеет особую важность в период пандемии, передает РИА Новости.

26 января китайские ученые сообщили, что в человеческую популяцию может проникнуть новый коронавирус NeoCoV, ранее обнаруженный в ЮАР. По данным исследователей, на сегодняшний день этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Чтобы проникнуть в человеческий организм, ему нужна определенная мутация. Но во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.