Два новых детских сада возвели в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Староселье Карта всех событий

Специалисты построили два новых детских сада в деревнях Староселье и Саларьево Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы. Об этом сообщил глава московского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что учреждения дошкольного образования смогут суммарно принять 420 воспитанников.

По словам руководителя ведомства, площадь детского сада в Староселье составляет почти три тысяч квадратных метров. Он расположен в крупном жилом комплексе.

— Каждая группа в этом детском садике имеет свой игровой зал, отделенный от спальни раздвижной перегородкой, раздевалку и буфет. Кроме того, в здании детсада оборудованы дополнительные помещения для развивающих занятий, медицинский блок и прачечная. Данное учреждение полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья, — заявил он.

Левкин добавил, что общая площадь учреждения в Саларьеве равна 3,5 тысячам «квадратов». Здесь также предусмотрены групповые комнаты, зал для спорта и музыки и медицинский блок.

Помимо этого, специалисты оборудовали детские сады комфортной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что детский сад на 150 мест построит инвестор в составе жилой застройки в районе Северное Медведково.