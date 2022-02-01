Терапевт рассказала, что должно быть в домашней аптечке

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Из чего должна состоять домашняя аптечка и как часто необходимо проводить ее ревизию, рассказала терапевт Татьяна Налегач.

По словам врача, одно из самых важных условий домашней аптечки — это правильное хранение лекарственных препаратов. Лучше использовать пластиковый или картонный контейнер с плотной крышкой. Стоять он должен в темном и сухом месте, недоступном для детей. Не стоит хранить ящик с лекарствами в ванной или на балконе.

Не стоит перекладывать лекарства в другие емкости, так как на упаковке указаны сроки и условия хранения.

Терапевт рекомендовала обратить внимание на инструкцию к лекарственным средствам. Там должны быть указаны условия хранения. Если препарат нужно хранить в холодильнике, не стоит игнорировать этот совет.

В самой аптечке должны содержаться вспомогательные медицинские изделия, перевязочный материал и, конечно же, лекарственные препараты. К первой группе относятся термометр, тонометр, глюкометр, груша-спринцовка, ножницы, пинцет. Из перевязочных материалов стоит купить обычный бинт, эластичный бинт, пластыри. Для обработки ран должны быть перекись водорода, йод или зеленка. Также стоит купить средства от ожогов. Из лекарственных препаратов должны быть спазмолитики, анальгетики, средства от простуды.

Каждые полгода необходимо производить ревизию аптечки — без сожаления выбрасывать просроченные лекарства и снова пополнять запасы, передает ФАН.

До этого фармаколог назвал самые опасные препараты из домашней аптечки.