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Строительство паркинга-долгостроя в Зябликове возобновилось

Георгий Соланович

Город
Строительство паркинга-долгостроя в Зябликове возобновилось
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство многоэтажного паркинга-долгостроя в столичном районе Зябликово возобновилось. Об этом сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Там также уточнили, что объект на улице Мусы Джалиля не трогали с 2013 года. Благодаря смене застройщика строительство продолжится.

Глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин пояснил, что строительство не велось по финансовым причинам. В ходе долгих судебных разбирательств проект был передан другой компании и в августе 2021 года получил положительное заключение экспертизы.

— Уже в новом году по обращению застройщика выдано разрешение на строительство, которое действует до середины 2023 года, — приводит слова Левкина агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что информационно-аналитический корпус Центра ветеринарии, который был объектом долгого строительства, ввели в эксплуатацию в районе Бабушкинский на северо-востоке столицы. Разрешение на возведение здания было выдано в 2010 году. Через семь лет специалисты завершили строительные работы.

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