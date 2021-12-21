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Долгострой Центра ветеринарии ввели в эксплуатацию на северо-востоке столицы

Виктория Сикерина

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Долгострой Центра ветеринарии ввели в эксплуатацию на северо-востоке столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бабушкинский район Карта всех событий

Информационно-аналитический корпус Центра ветеринарии, который был объектом долгого строительства, ввели в эксплуатацию в районе Бабушкинский на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора во вторник, 21 декабря, со ссылкой на слова руководителя Игоря Войстратенко.

Он отметил, что разрешение на возведение здания было выдано в 2010 году. Через семь лет специалисты завершили строительные работы.

— И только сейчас, после предоставления необходимого пакета документов, застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию, — заявил глава ведомства.

В объекте общей площадью почти 5,5 тысячи квадратных метров предусмотрены учебные лаборатории, офисы, рабочие кабинеты, зал заседаний и методический кабинет. Корпус оснастят современным оборудованием, инвентарем и мебелью.

Также на территории Центра ветеринарии расположилась автостоянка на 33 места, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что свыше 240 тысяч раз горожане записали своих домашних животных на прием к ветеринару с помощью услуги «Запись к ветеринарному врачу» на официальном сайте мэра столицы.

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