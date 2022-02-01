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Рок-группа Aerosmith отменила концерт в Москве из-за пандемии

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Рок-группа Aerosmith отменила концерт в Москве из-за пандемии
Фото: АГН Москва

Рок-группа Aerosmith из-за пандемии отменила турне по Европе, в рамках которого музыканты должны были посетить Москву. Об этом в своем Facebook сообщила компания — организатор турне SAV Entertainment.

— К сожалению, европейский тур Aerosmith отменен по решению группы. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, у которых они были приобретены, в установленном законом порядке, — уточнили в компании.

Изначально посетить города Европы рокеры должны были в 2020 году в честь 50-летия коллектива. В связи с началом пандемии коронавируса визиты перенеслись на 2022 год. В SAV Entertainment отметили, что здоровье фанатов намного важнее проведения концерта. О новой дате пока ничего не известно.

15 января стало известно, что американская исполнительница Уитни Хьюстон будет посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде. Помимо нее, в текущем году в Зал славы также включат репера The Notorious B.I.G. и группы Nine Inch Nails, The Doobie Brothers, T. Rex и Depeche Mode. Торжественное мероприятие, посвященное данному событию, состоится в Кливленде 2 мая.

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