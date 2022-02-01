Зеленский: Украина, Великобритания и Польша создают новый формат сотрудничества

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля, заявил, что власти страны работают над созданием нового формата сотрудничества с британской и польской стороной.

— Мы создаем новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, — цитирует украинского президента РИА Новости.

17 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет получить миллиард долларов помощи от Соединенных Штатов. По его словам, проект американского бюджета на следующий год предусматривает объем помощи на общую сумму 756 миллионов долларов, 400 из которых должны пойти на укрепление безопасности.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечали в Bloomberg.