Московские врачи за сутки вылечили еще 7944 больных коронавирусом

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В столице за сутки выявили еще 21 533 случая заболевания коронавирусом. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Сообщается, что столичные врачи за сутки вылечили еще 7944 пациента с этим диагнозом. В больницу доставлены 1615 человек, что составляет 7,5 процента от общего числа заболевших. К аппарату ИВЛ подключены 543 человека, а количество смертельных случаев составило 76.

Всего в столице за время пандемии коронавируса полностью выздоровели 1 970 326 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций: ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.