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Иммунолог Крючков опроверг прогноз о скором завершении пандемии

Ирина Игнатенко

Общество
Иммунолог Крючков опроверг прогноз о скором завершении пандемии
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков.

— Это не означает конец пандемии — просто инфекция должна охватить разные контингенты, вирус приспосабливается, и популяция приспосабливается к вирусу. Возможно, это следующая стадия развития пандемии, когда она перейдет из острой стадии в подострую, — отметил специалист в комментарии НСН.

Это состояние будет более управляемым: снизятся смертность, количество тяжелых случаев с попаданием в реанимацию, нагрузка на медиков.

По словам Крючкова, большая распространенность заболевания среди детей объясняется двумя основными причинами. Первая — дети и подростки не прошли вакцинацию. Кроме того, «омикрон» более заразен в сравнении с предыдущими штаммами.

До этого вирусологи перечислили симптомы скрытого «омикрона». Однако отличительными чертами «стелс-омикрона» являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. На данный момент специалистам только предстоит установить наиболее специфичные симптомы этого подтипа.

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