Землю накроет облако солнечной плазмы 2 февраля

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Землю второго февраля накроет облако солнечной плазмы. Информация об этом появилась на американском сайте Центра прогнозирования космической погоды.

Плазма была выброшена солнцем еще 30 января. Четырехчасовой вспышке был присвоен средней уровень силы класса М.

Облако вещества, согласно прогнозам, достигнет нашей планеты второго февраля утром по Москве. Ожидается, что магнитные бури среднего уровня G2 будут продолжаться два дня, передается на сайте прогнозирования космической погоды.

В то же время на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук заявили, что второго февраля вероятность бури всего 40 процентов, а ее ожидаемый уровень слабее – G1.

25 января проректор по развитию, исполняющий обязанности по научной работе РГГМУ Денис Леонтьев рассказал, как влияют магнитные бури на здоровье человека.

По словам эксперта, в мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей. Зачастую изменение самочувствия из-за магнитных бурь носит психосоматическую причину: люди сами настраивают себя, что их состояние ухудшится.