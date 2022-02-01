Капитальный ремонт запланировали в здании 1910 года постройки в центре Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Гагаринский переулок Карта всех событий

Дом 1910 года постройки в районе Хамовники в центре столицы капитально отремонтируют. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что здание расположилось в Гагаринском переулке.

— Проектными решениями предусмотрены отделочные и ремонтные работы. В том числе будут обновлены цоколь, фасад здания, балконы, проведен внутренний ремонт в общих помещениях, в подвале и на чердаке, заменено покрытие кровли, — заявил глава ведомства.

Леонов добавил, что в ходе работ специалисты обработают цокольный этаж дома от грибка, восстановят штукатурку и покрасят стены. Также они отмоют фасады и обновят покрытие внешних стен. Помимо этого, предусмотрена замена декоративных элементов дома: арок, балясин, фриз и других.

По словам председателя Москомэкспертизы, в доме заменят деревянные окна, почтовые ящики и таблички с номерами этажей, а также обновят напольную плитку, потолки, стены, лестницы и перила, пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что объект культурного наследия — усадьбу 1870 года постройки на Большой Полянке в центре Москвы — капитально отремонтируют.