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Украина объявила о прорыве в области поставок газа из Венгрии

Полина Долганова

В мире
Украина объявила о прорыве в области поставок газа из Венгрии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Украинский оператор газотранспортной системы впервые смог получить топливо из Венгрии с помощью физического реверса. Ранее это было возможно только с применением виртуальных реверсов, которые подразумевают отбор идущего в Европу российского энергоресурса на Украине на условиях контракта. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон.

На своей странице в Facebook он назвал это прорывом в секторе поставок газа из ЕС, который стал возможен благодаря техническим мероприятиям на газопроводе.

В декабре стало известно, что Украина сможет импортировать газ через Венгрию в объеме до восьми миллионов кубометров в сутки.

Общий объем гарантированной мощности для импорта газа из стран ЕС составит в зимний период 35 миллионов кубометров в день, уточнили в организации. Мощности в рамках импорта топлива из Венгрии стало возможно приобрести на RBP с 31 декабря.

31 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Газпром никогда не нарушал договоров о поставках газа в Европу. Сийярто отметил, что жалобы европейских политиков можно объяснить нежеланием Газпрома выделять дополнительные объемы топлива. Но это, подчеркнул глава венгерского МИД, уже не политика, а коммерция.

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