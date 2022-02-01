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Участок скоростной магистрали на северо-востоке Москвы будет завершен до конца года

Георгий Соланович

Город
Участок скоростной магистрали на северо-востоке Москвы будет завершен до конца года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Строительство участка скоростной магистрали на северо-востоке Москвы будет завершено до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— До конца текущего года планируется завершить строительство восьми километров дорог на участке будущего скоростного диаметра — от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе, — уточнил глава департамента Андрей Бочкарев.

По его словам, общая протяженность скоростной магистрали составит 68 километров. Скоростной диаметр поделен на два участка: дорога от Бусиновской развязки до трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань готова на 82 процента, участок от шоссе Энтузиастов до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов на 42 процента.

Заммэра добавил, что магистраль улучшит транспортную ситуацию в четырех административных округах столицы и сделает город доступнее для двух с половиной миллионов человек, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что скоростная магистраль в Москве готова на 60 процентов.

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