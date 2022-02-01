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Депутат Никонов призвал Великобританию задуматься об активах BP в РФ

Полина Долганова

В мире
Депутат Никонов призвал Великобританию задуматься об активах BP в РФ
Фото: pixabay.com

Великобритании стоит задуматься о том, что компания ВР имеет огромные активы на территории России. Такое мнение относительно британских санкций в отношении Москвы выразил зампред комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов.

По его словам, Британия «специализируется» на негативной информации по отношению к России.

— Что касается британских санкций, то, по-моему, в их политическом дискурсе не обсуждается одна тема — каких активов больше: российских в Великобритании или британских в России? Например, компания BP имеет огромные активы в Российской Федерации. И об этом в Лондоне нужно тоже сейчас задуматься, — заявил политик.

Он также добавил, что Запад не перестает «истерить» по поводу якобы «вторжения» Москвы в Киев. По его мнению, такая кампания в СМИ ведется с целью наращивания военной мощности Украины, передает РИА Новости.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новый законопроект о санкциях позволит замораживать активы компаний из России в Великобритании.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции в отношении тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

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