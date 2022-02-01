Названы самые дорогие для проживания районы Подмосковья

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Самые высокие цены на товары и услуги в Московской области фиксируются на западных направлениях. Также имеет значение близость расположения подмосковного города к столице. Об этом рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— По направлениям у нас традиционно запад, юго-запад, а с недавних пор и северо-запад — это самые дорогие направления, а восток и северо-восток — самые дешевые, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Она также добавил, что уровень цен прямо пропорционален близости к МКАД, поэтому, например, в Балашихе, которая практически, является городом-спутником Москвы, цены довольно высокие.

По словам эксперта, ближнее Подмосковье экономически слилось с Москвой, поэтому там практически на все столичные цены. В наиболее отдаленных районах региона цены будут ниже столичных, но выше, чем в других регионах страны.

Ранее были названы российские города с самым высоким качеством жизни. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.